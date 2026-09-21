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Опубликовано 21 сентября, 08:14

Явка на выборах в Госдуму достигла 59,32% после обработки 95% протоколов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах депутатов Государственной думы достигла 59,32% по итогам обработки 95% протоколов — проголосовало более 69,6 млн избирателей. Такие свежие данные ЦИК получил корреспондент Life.ru.

Нынешний показатель заметно превышает результат предыдущих парламентских выборов. В 2021 году явка составила 51,772%, то есть примерно на 7,55 процентного пункта меньше.

Ещё сильнее разрыв с выборами 2016 года. Тогда участие в голосовании приняли 47,88% избирателей — на 11,44 процентного пункта меньше нынешнего предварительного результата.

Подсчёт голосов продолжается, поэтому данные о явке пока не являются окончательными.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала явку на выборах в Госдуму рекордной.

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Александра Вишнякова
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