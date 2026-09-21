Памфилова заявила о беспрецедентной киберагрессии на выборах в России

Российская избирательная система столкнулась с беспрецедентной эскалацией киберагрессии во время прошедших выборов. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова при оглашении предварительных результатов голосования.

«Мы столкнулись с беспрецедентной эскалацией киберагрессии и многими другими [угрожающими] факторами», — сказала глава Центризбиркома.

Несмотря на эти обстоятельства, Памфилова оценила ход кампании как спокойный и поблагодарила всех, кто участвовал в организации голосования.

«Огромное всем спасибо, что, несмотря на все эти сложности, кампания прошла на редкость спокойно, с хорошим настроением у людей», — подчеркнула она.

Ранее Life.ru сообщал, что во время выборов специалисты заблокировали более 100 млн потенциально опасных воздействий на серверы избирательной системы. По словам Памфиловой, число волн DDoS-атак превысило тысячу, при этом успешных атак на информационные ресурсы ЦИК зафиксировано не было.