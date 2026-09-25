Памфилова назвала итоговую явку на выборах в Госдуму

Итоговая явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва составила 59,8%, участие в голосовании приняли 67 448 094 человека. Такие данные на заседании ЦИК по утверждению результатов выборов привела председатель комиссии Элла Памфилова.

«Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%, проголосовали 67 448 094 человека», — сообщила Памфилова.

Таким образом, активность избирателей оказалась выше, чем на двух предыдущих парламентских кампаниях. В 2021 году на выборы пришли 51,82% избирателей — 56 484 685 человек, а в 2016-м явка составляла 47,88%, или 52 700 992 человека.

По сравнению с выборами 2021 года явка выросла почти на восемь процентных пунктов, а число проголосовавших увеличилось почти на 11 млн человек.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходило с 18 по 20 сентября. Уже в заключительный день кампании явка превысила итоговый показатель выборов 2021 года: к 15:14 мск она достигла 52,62% против 51,72% пять лет назад. К 18:00 показатель вырос до 54,52%, а вечером Памфилова назвала явку рекордной.

По итогам выборов в Госдуму IX созыва «Единая Россия» получила 349 из 450 депутатских мандатов, увеличив своё представительство на 25 мест по сравнению с предыдущим созывом. КПРФ досталось 37 мандатов, ЛДПР — 23, «Новым людям» — 19, «Справедливой России» — 17. Ещё одно место получила «Родина», а четыре — самовыдвиженцы. Таким образом, в новой Думе будут представлены шесть партий. По федеральным спискам пятипроцентный барьер преодолели пять из них: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», тогда как представитель «Родины» прошёл по одномандатному округу.