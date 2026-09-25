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Регион
Опубликовано 25 сентября, 09:05

«Подпись моя, не отличишь»: Памфилова рассказала о рассылке фейков губернаторам и дипломатам

Памфилова заявила о рассылке фальшивых писем от её имени перед выборами в ГД

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Перед выборами в Госдуму российские губернаторы получили поддельные письма якобы от имени главы ЦИК Эллы Памфиловой. В них требовали прекратить подготовку к голосованию, рассказала она на заседании комиссии.

Подделки выглядели правдоподобно: их оформляли на официальном бланке ЦИК и заверяли подписью, практически неотличимой от подписи Памфиловой. В письмах утверждалось, что голосование якобы откладывается.

«На бланке, всё как надо, не отличишь, подпись моя, прекратить, откладываем», — сказала Памфилова на заседании.

Глава ЦИК назвала рассылку частью колоссального давления на членов избирательных комиссий. По её словам, в дни выборов им постоянно поступали угрозы, а противники России устраивали провокации и распространяли фейки.

Ранее комиссия сообщала, что такие письма направляли не только главам регионов, но и руководителям российских дипломатических представительств и консульств. В ЦИК назвали рассылку попыткой запугать избирателей и организаторов выборов и заверили, что подготовка продолжалась в штатном режиме.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Результаты выборов в Госдуму 2026: итоги подсчёта голосов, партии и мандаты
Результаты выборов в Госдуму 2026: итоги подсчёта голосов, партии и мандаты

Ранее Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы в Госдуму полностью провалились. За время голосования специалисты заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на серверы, а число волн DDoS-атак превысило тысячу. Успешных атак на информационные ресурсы избирательной системы зафиксировано не было.

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Николь Вербер
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