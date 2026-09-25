Итоги выборов – 2026: Госдума обновилась наполовину и помолодела

Состав Государственной думы девятого созыва обновился почти наполовину, а средний возраст депутатов снизился сразу на четыре года. Об этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила на заседании комиссии по утверждению итогов выборов.

«Очень серьёзное обновление, практически половина придёт новых депутатов. Но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, остаётся», — сказала Памфилова.

По её словам, новый созыв также стал моложе. Средний возраст депутатов теперь составляет 53 года против 57 лет в Госдуме предыдущего созыва.

«Дума немножко помолодела. И так она была нестарая, но помолодела. Средний возраст сейчас — 53 года. Было 57 лет», — отметила глава ЦИК.

Ранее Life.ru сообщал, что по итогам выборов «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов в Государственной думе девятого созыва. КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё одно место досталось представителю «Родины», четыре мандата получили самовыдвиженцы.