Новые лица парламента: Участники СВО забрали десятую часть Госдумы
Памфилова: В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В Государственную Думу девятого созыва вошли 46 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ сообщила председатель ведомства Элла Памфилова.
По словам главы ЦИК, подобное масштабное представительство военнослужащих в законодательном органе страны фиксируется впервые. Избранные ветераны боевых действий составят свыше 10% от общего числа депутатов нижней палаты парламента.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал ключевое значение прошедшей избирательной кампании, охарактеризовав ее как важнейшее внутриполитическое событие для страны.
Трёхдневное голосование по выборам нового созыва Государственной Думы и совмещённым кампаниям проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года в общей сложности распределялись 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей различного уровня. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что выборы в Государственную Думу являются важнейшим внутриполитическим событием для всей страны.
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