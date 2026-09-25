Новые лица парламента: Участники СВО забрали десятую часть Госдумы

В Государственную Думу девятого созыва вошли 46 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ сообщила председатель ведомства Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, подобное масштабное представительство военнослужащих в законодательном органе страны фиксируется впервые. Избранные ветераны боевых действий составят свыше 10% от общего числа депутатов нижней палаты парламента.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал ключевое значение прошедшей избирательной кампании, охарактеризовав ее как важнейшее внутриполитическое событие для страны.