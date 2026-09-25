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Опубликовано 25 сентября, 08:57

Новые лица парламента: Участники СВО забрали десятую часть Госдумы

Памфилова: В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Государственную Думу девятого созыва вошли 46 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ сообщила председатель ведомства Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, подобное масштабное представительство военнослужащих в законодательном органе страны фиксируется впервые. Избранные ветераны боевых действий составят свыше 10% от общего числа депутатов нижней палаты парламента.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал ключевое значение прошедшей избирательной кампании, охарактеризовав ее как важнейшее внутриполитическое событие для страны.

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Трёхдневное голосование по выборам нового созыва Государственной Думы и совмещённым кампаниям проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года в общей сложности распределялись 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей различного уровня. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что выборы в Государственную Думу являются важнейшим внутриполитическим событием для всей страны.

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Оксана Попова
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