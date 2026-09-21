Якушев: Депутатом Госдумы из лидеров списка ЕР, вероятно, станет только Головин

Из федеральной пятёрки «Единой России» право занять кресло в парламенте получит только Владислав Головин. Такое заявление сделал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, начальник главного штаба «Юнармии» и Герой России с высокой долей вероятности станет депутатом Государственной думы. Остальные участники первой части списка откажутся от получения мандатов.

В предвыборную верхушку помимо военного входили тяжеловесы российской политики. Среди них были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и мэр столицы Сергей Собянин. Также места в списке разделили военкор Евгений Поддубный и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Окончательные итоги выборов подведут 25 сентября.