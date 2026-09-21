Якушев: Депутатом Госдумы из лидеров списка ЕР, вероятно, станет только Головин
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Из федеральной пятёрки «Единой России» право занять кресло в парламенте получит только Владислав Головин. Такое заявление сделал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
По его словам, начальник главного штаба «Юнармии» и Герой России с высокой долей вероятности станет депутатом Государственной думы. Остальные участники первой части списка откажутся от получения мандатов.
В предвыборную верхушку помимо военного входили тяжеловесы российской политики. Среди них были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и мэр столицы Сергей Собянин. Также места в списке разделили военкор Евгений Поддубный и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Окончательные итоги выборов подведут 25 сентября.
Трёхдневное голосование по выборам нового созыва Государственной Думы и совмещённым кампаниям проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года в общей сложности распределялись 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей различного уровня. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что выборы в Государственную Думу являются важнейшим внутриполитическим событием для всей страны.
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