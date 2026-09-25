Памфилова: Центризбирком официально утвердил итоги выборов в Госдуму

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Нижняя палата парламента состоит из 450 депутатов: 225 избираются по партийным спискам, ещё 225 — в одномандатных округах; для получения мандатов по федеральному списку партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. По окончательным данным ЦИК, «Единая Россия» получила 58,21% голосов по партийным спискам, КПРФ — 13,47%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. С учётом одномандатных округов «Единая Россия» получила 349 из 450 мест, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам. Таким образом, в Госдуме нового созыва представлены шесть партий, а «Единая Россия» сохранила конституционное большинство. Итоговая явка составила 59,8% — участие в голосовании приняли 67 448 094 избирателя.