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Опубликовано 25 сентября, 12:24

Памфилова: Центризбирком официально утвердил итоги выборов в Госдуму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центризбирком официально утвердил результаты выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Соответствующее решение принято 25 сентября на заседании комиссии.

Члены ЦИК подписали два документа: протокол о результатах голосования по федеральному избирательному округу и постановление об общих итогах парламентской кампании.

Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Избиратели определяли состав нижней палаты парламента, в которой предусмотрено 450 депутатских мест. Половина распределяется по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам.

Утверждение результатов завершило процедуру официального подведения итогов выборов. Следующим этапом станет оформление полномочий избранных парламентариев.

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Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Нижняя палата парламента состоит из 450 депутатов: 225 избираются по партийным спискам, ещё 225 — в одномандатных округах; для получения мандатов по федеральному списку партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. По окончательным данным ЦИК, «Единая Россия» получила 58,21% голосов по партийным спискам, КПРФ — 13,47%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. С учётом одномандатных округов «Единая Россия» получила 349 из 450 мест, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам. Таким образом, в Госдуме нового созыва представлены шесть партий, а «Единая Россия» сохранила конституционное большинство. Итоговая явка составила 59,8% — участие в голосовании приняли 67 448 094 избирателя.

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Дарья Денисова
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