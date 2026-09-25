Путин назначил дату первого заседания новой Госдумы
Первое заседание Госдумы нового созыва пройдёт 30 сентября
Первое заседание Государственной думы девятого созыва состоится 30 сентября в 10:00. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле.
Таким образом, депутаты нового созыва соберутся на первое заседание уже через пять дней после официального утверждения итогов выборов в Госдуму.
Ранее Life.ru сообщал, что первое заседание Госдумы девятого созыва может пройти 30 сентября. До этого в качестве возможной даты начала работы нового состава также называлось 6 октября.
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