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Опубликовано 25 сентября, 10:38

Путин назначил дату первого заседания новой Госдумы

Первое заседание Госдумы нового созыва пройдёт 30 сентября

Первое заседание Государственной думы девятого созыва состоится 30 сентября в 10:00. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Таким образом, депутаты нового созыва соберутся на первое заседание уже через пять дней после официального утверждения итогов выборов в Госдуму.

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Ранее Life.ru сообщал, что первое заседание Госдумы девятого созыва может пройти 30 сентября. До этого в качестве возможной даты начала работы нового состава также называлось 6 октября.

Больше новостей о работе парламента и российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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