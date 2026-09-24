Новая Госдума выходит на работу раньше: названа возможная дата первого заседания

Первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва может состояться 30 сентября. Об этом «Интерфаксу» сообщили несколько источников в парламенте.

Ранее в качестве возможной даты начала работы нового состава называлось 6 октября. Однако в последние дни в качестве ориентира стала рассматриваться более ранняя дата — 30 сентября. По словам собеседников агентства, депутаты, которые переходят в новый созыв из предыдущего состава, уже готовят необходимые документы. Предполагается, что 25 сентября избранники смогут получить депутатские мандаты.

Оформление нового состава парламента требует времени: после официального подведения итогов выборов у избранных депутатов есть пять дней, чтобы получить мандат или отказаться от него. При этом источники отмечают, что при необходимости организационные вопросы можно решить в ускоренном порядке.

Согласно Конституции РФ, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент имеет право созвать её раньше этого срока.

До начала работы нового созыва будет сформирована временная депутатская рабочая группа, которая займётся подготовкой первого заседания, включая проект порядка работы и организацию размещения депутатов в зале заседаний.

Ранее Life.ru сообщал, что Вячеслав Володин может сохранить пост спикера Госдумы в девятом созыве. А «Справедливая Россия» теряет тяжеловесов. Мандаты не получают замглавы фракции Дмитрий Гусев и Алексей Чепа, а также исполняющий обязанности председателя комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков и член комитета по безопасности Александр Терентьев.