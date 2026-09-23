РБК: Володин может сохранить пост спикера Госдумы в девятом созыве

Вячеслав Володин может сохранить пост председателя Государственной думы после формирования парламента девятого созыва. Соответствующее решение, по данным РБК, уже принято, однако официально кандидатура нового спикера пока не утверждена. Об этом изданию сообщили два федеральных чиновника и источник, близкий к администрации президента.

Собеседник РБК в Госдуме утверждает, что вопрос о продолжении работы Володина во главе нижней палаты уже решён. При этом источники издания допускают, что кадровая конфигурация может измениться вплоть до первого пленарного заседания нового созыва.

Формально председателя Госдумы назначить заранее нельзя. Согласно регламенту палаты, кандидатов на эту должность выдвигают парламентские фракции, после чего депутаты проводят голосование. Избранным становится кандидат, которого поддержало более половины от общего числа депутатов.

Если Володин вновь получит поддержку парламента, для него это будет третий срок подряд во главе Госдумы. Спикером нижней палаты он является с октября 2016 года. Ни один из его предшественников в современной России не возглавлял Госдуму три созыва подряд.

На выборах в Госдуму IX созыва Володин баллотировался от «Единой России» по Саратовскому одномандатному округу № 164. По итоговым данным, приведённым РБК со ссылкой на результаты выборов, он получил 82,84% голосов.

Володин впервые стал депутатом Госдумы в 1999 году. В дальнейшем он работал в правительстве и администрации президента, а после парламентских выборов 2016 года возглавил нижнюю палату.

Первое заседание Госдумы нового созыва должно пройти не позднее чем на 30-й день после её избрания. Президент вправе созвать депутатов раньше этого срока.