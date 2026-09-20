Володин набирает более 99% на выборах в Госдуму по одномандатному округу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин набирает более 99% голосов на выборах депутатов нижней палаты парламента по Саратовскому одномандатному округу. Таковы предварительные данные ЦИК после обработки первых протоколов.

Володин участвует в выборах как кандидат от партии «Единая Россия».

Подсчёт голосов продолжается, поэтому результат будет меняться по мере поступления протоколов участковых избирательных комиссий.

На выборах депутатов Госдумы половина из 450 парламентариев избирается по одномандатным округам, ещё 225 — по федеральным партийным спискам. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. После закрытия последних участков в Калининградской области избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов по всей стране.

Ранее Life.ru сообщал, что явка на выборах в Госдуму за час до завершения голосования достигла 56,66%.