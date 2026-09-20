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Опубликовано 20 сентября, 18:21

Володин набирает более 99% на выборах в Госдуму по одномандатному округу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин набирает более 99% голосов на выборах депутатов нижней палаты парламента по Саратовскому одномандатному округу. Таковы предварительные данные ЦИК после обработки первых протоколов.

Володин участвует в выборах как кандидат от партии «Единая Россия».

Подсчёт голосов продолжается, поэтому результат будет меняться по мере поступления протоколов участковых избирательных комиссий.

На выборах депутатов Госдумы половина из 450 парламентариев избирается по одномандатным округам, ещё 225 — по федеральным партийным спискам. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. После закрытия последних участков в Калининградской области избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов по всей стране.

«Единая Россия» набирает 57,54% после обработки более 13% протоколов
«Единая Россия» набирает 57,54% после обработки более 13% протоколов

Ранее Life.ru сообщал, что явка на выборах в Госдуму за час до завершения голосования достигла 56,66%.

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Наталья Демьянова
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