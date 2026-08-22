Путин: Новый состав Госдумы должен твёрдо защищать интересы России

Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», подчеркнул особую ответственность будущих депутатов Госдумы. Президент отметил, что новый состав парламента обязан действовать в интересах государства и граждан, оправдывая доверие избирателей, в том числе тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции.

«Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить. И тем выше ответственность депутатов, которые будут избраны в сентябре в Госдуму. Она, как и все властные органы, должна быть готова твёрдо защищать интересы страны, служить народу, работать для людей», — сказал глава государства.

Также Путин заявил, что «Единая Россия» стала ведущей политической силой благодаря тому, что отказалась от пустых обещаний. Выступая на съезде, он отметил, что партия сыграла важную роль в объединении общества и формировании национальной повестки. Именно реальные дела, а не декларации, позволили ей занять лидирующие позиции.