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Опубликовано 21 сентября, 10:09

Песков не стал комментировать будущее назначение спикера Госдумы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле пока не раскрывают, продолжит ли Вячеслав Володин возглавлять Госдуму в новом созыве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможные кадровые решения.

При этом он подчеркнул, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы нижней палаты парламента предыдущего созыва.

На вопрос о том, считает ли президент необходимым сохранить Володина на посту председателя Госдумы, Песков ответил, что подобные вопросы в Кремле заранее не обсуждают публично.

«А что касается тех или иных перспектив, я не стал бы комментировать. Вы знаете, что кадровые дела мы не комментируем никогда», — сказал представитель Кремля.

Имя председателя Госдумы нового созыва станет известно после завершения всех предусмотренных процедур и формирования палаты.

ЦИК раскрыл предварительный расклад мест в новой Госдуме
ЦИК раскрыл предварительный расклад мест в новой Госдуме

Ранее Владимир Путин заявлял, что новый состав Госдумы должен твёрдо защищать интересы России. Также президент отмечал важность расширенных полномочий парламента при формировании правительства.

Главные заявления властей, кадровые решения и события внутри страны — в разделе «Политика России».

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Дарья Денисова
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