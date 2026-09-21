Песков не стал комментировать будущее назначение спикера Госдумы

В Кремле пока не раскрывают, продолжит ли Вячеслав Володин возглавлять Госдуму в новом созыве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможные кадровые решения.

При этом он подчеркнул, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы нижней палаты парламента предыдущего созыва.

На вопрос о том, считает ли президент необходимым сохранить Володина на посту председателя Госдумы, Песков ответил, что подобные вопросы в Кремле заранее не обсуждают публично.

«А что касается тех или иных перспектив, я не стал бы комментировать. Вы знаете, что кадровые дела мы не комментируем никогда», — сказал представитель Кремля.

Имя председателя Госдумы нового созыва станет известно после завершения всех предусмотренных процедур и формирования палаты.