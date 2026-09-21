Песков не стал комментировать будущее назначение спикера Госдумы
Обложка © Life.ru
В Кремле пока не раскрывают, продолжит ли Вячеслав Володин возглавлять Госдуму в новом созыве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможные кадровые решения.
При этом он подчеркнул, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы нижней палаты парламента предыдущего созыва.
На вопрос о том, считает ли президент необходимым сохранить Володина на посту председателя Госдумы, Песков ответил, что подобные вопросы в Кремле заранее не обсуждают публично.
«А что касается тех или иных перспектив, я не стал бы комментировать. Вы знаете, что кадровые дела мы не комментируем никогда», — сказал представитель Кремля.
Имя председателя Госдумы нового созыва станет известно после завершения всех предусмотренных процедур и формирования палаты.
Ранее Владимир Путин заявлял, что новый состав Госдумы должен твёрдо защищать интересы России. Также президент отмечал важность расширенных полномочий парламента при формировании правительства.
Главные заявления властей, кадровые решения и события внутри страны — в разделе «Политика России».