«Это очень важно»: Путин оценил новые полномочия парламента при формировании правительства
Путин назвал важной роль парламента в формировании правительства
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Расширение полномочий парламента при формировании правительства России является назвал важным изменением. Президент Владимир Путин отметил, что депутаты получили возможность влиять на назначение министров и заместителей Председателя Правительства. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии ВЭФ.
«В соответствии с обновлённой Конституцией парламент получил очень важные полномочия, касающиеся большего участия в формировании правительства. Это очень важно», — сказал он.
В частности, депутаты получили возможность влиять на назначение министров и заместителей председателя правительства. Путин подчеркнул, что это позволяет парламентариям оценивать деловые качества кандидатов на высокие государственные должности. Глава государства связал такие полномочия с кадровым обеспечением будущей совместной работы власти.
Кроме того, парламент участвует в распределении государственных ресурсов через принятие главного финансового закона страны — бюджета. Депутаты также определяют направления, по которым государственные средства будут использоваться для решения различных задач.
Ранее сообщалось, что несмотря на сохраняющиеся жёсткие денежно-кредитные условия, российское правительство продолжает стимулировать инвестиционную активность. Для этого используются льготы, субсидии и специальные программы поддержки. В качестве действующих механизмов Путин упомянул фабрику инвестиционных проектов и льготные программы Минпромторга.
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