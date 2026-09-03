«Это очень важно»: Путин оценил новые полномочия парламента при формировании правительства

Расширение полномочий парламента при формировании правительства России является назвал важным изменением. Президент Владимир Путин отметил, что депутаты получили возможность влиять на назначение министров и заместителей Председателя Правительства. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии ВЭФ.

«В соответствии с обновлённой Конституцией парламент получил очень важные полномочия, касающиеся большего участия в формировании правительства. Это очень важно», — сказал он.

В частности, депутаты получили возможность влиять на назначение министров и заместителей председателя правительства. Путин подчеркнул, что это позволяет парламентариям оценивать деловые качества кандидатов на высокие государственные должности. Глава государства связал такие полномочия с кадровым обеспечением будущей совместной работы власти.

Кроме того, парламент участвует в распределении государственных ресурсов через принятие главного финансового закона страны — бюджета. Депутаты также определяют направления, по которым государственные средства будут использоваться для решения различных задач.

Ранее сообщалось, что несмотря на сохраняющиеся жёсткие денежно-кредитные условия, российское правительство продолжает стимулировать инвестиционную активность. Для этого используются льготы, субсидии и специальные программы поддержки. В качестве действующих механизмов Путин упомянул фабрику инвестиционных проектов и льготные программы Минпромторга.