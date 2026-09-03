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Опубликовано 3 сентября, 09:13

«Это очень важно»: Путин оценил новые полномочия парламента при формировании правительства

Путин назвал важной роль парламента в формировании правительства

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Расширение полномочий парламента при формировании правительства России является назвал важным изменением. Президент Владимир Путин отметил, что депутаты получили возможность влиять на назначение министров и заместителей Председателя Правительства. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии ВЭФ.

«В соответствии с обновлённой Конституцией парламент получил очень важные полномочия, касающиеся большего участия в формировании правительства. Это очень важно», — сказал он.

В частности, депутаты получили возможность влиять на назначение министров и заместителей председателя правительства. Путин подчеркнул, что это позволяет парламентариям оценивать деловые качества кандидатов на высокие государственные должности. Глава государства связал такие полномочия с кадровым обеспечением будущей совместной работы власти.

Кроме того, парламент участвует в распределении государственных ресурсов через принятие главного финансового закона страны — бюджета. Депутаты также определяют направления, по которым государственные средства будут использоваться для решения различных задач.

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Ранее сообщалось, что несмотря на сохраняющиеся жёсткие денежно-кредитные условия, российское правительство продолжает стимулировать инвестиционную активность. Для этого используются льготы, субсидии и специальные программы поддержки. В качестве действующих механизмов Путин упомянул фабрику инвестиционных проектов и льготные программы Минпромторга.

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Милена Скрипальщикова
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