Тайное голосование и минимум 226 голосов: Life узнал, как выбирают спикера Госдумы

Сообщения о том, что Вячеслав Володин может сохранить пост председателя Госдумы девятого созыва, пока не означают его официального избрания. Согласно Конституции, спикера нижней палаты выбирают сами депутаты, а президент не назначает и не утверждает кандидата на эту должность. Об этом Life.ru рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

«Юридически эта процедура называется избранием председателя Государственной Думы. Полномочия председателя возникают после решения самой палаты. Конституция относит его избрание к Государственной Думе и устанавливает, что председатель выбирается из числа депутатов», — объяснил эксперт.

Первое заседание нового созыва по Конституции проводится на 30-й день после избрания Госдумы, однако президент вправе собрать депутатов раньше. Открывает первое заседание старейший по возрасту парламентарий. На этом юридически определённая роль президента в процедуре избрания спикера заканчивается.

Дальше кандидатов на пост председателя вправе выдвигать парламентские фракции. По общему правилу проводится тайное голосование бюллетенями, хотя сама Дума может принять решение голосовать открыто. Чтобы стать спикером, кандидату необходимо получить более половины голосов от общего числа депутатов — то есть минимум 226 из 450.

Если кандидатов больше двух и в первом туре никто не получает необходимого большинства, проводится второй тур между двумя лидерами голосования. Решение об избрании затем оформляется постановлением Государственной думы без дополнительного голосования.

«Конституция не предусматривает назначение председателя Государственной Думы президентом или утверждение им кандидатуры. До голосования депутатов речь юридически идёт о предполагаемой кандидатуре. Окончательное решение возникает по итогам голосования нового состава Думы», — подчеркнул Адамс.

Ранее Life.ru сообщал, что, по данным РБК, Вячеслав Володин может сохранить пост спикера Госдумы в девятом созыве.