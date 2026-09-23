«Справедливая Россия» теряет тяжеловесов: кто рискует остаться без мандата

Несколько известных депутатов «Справедливой России» могут не попасть в Госдуму нового созыва по партийным спискам. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к партии.

По предварительным расчётам, мандатов не получают первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев, замглавы фракции Алексей Чепа, исполняющий обязанности председателя комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков и член комитета по безопасности Александр Терентьев.

Собеседники издания объясняют такой расклад недостаточным количеством голосов у возглавляемых депутатами региональных групп. Под вопросом также остаётся переизбрание Михаила Делягина и председателя комитета по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.

По данным ЦИК на вечер 22 сентября, «Справедливая Россия» набирала 5,33%. Предварительно партия получает 13 мест по спискам и ещё четыре — благодаря победам одномандатников. В таком случае фракция сократится с 27 до 17 депутатов.

Среди тех, кто почти наверняка проходит по списку, источники называют Андрея Кузнецова, Анатолия Грешневикова и Василия Швецова. Высокие шансы сохранить мандат также есть у Игоря Ананских, Александра Воробьёва и Юрия Григорьева.

Из новичков депутатом должен стать бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов. Возможность пройти в Госдуму сохраняется у писателя Николая Старикова, а племянница лидера партии Сергея Миронова Надежда Тихонова, предварительно, остаётся без мандата.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о предварительных результатах выборов в Госдуму и распределении мест между партиями. Окончательные итоги ЦИК планирует подвести 25 сентября.