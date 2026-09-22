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Регион
Опубликовано 22 сентября, 04:23

ЕР победила на выборах в парламент Камчатки с рекордным перевесом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

«Единая Россия» получила 24 из 28 мандатов по итогам выборов в Законодательное собрание Камчатского края. Кандидаты партии победили во всех 14 одномандатных округах. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

По единому краевому списку «Единая Россия» набрала 56,35% голосов. После распределения мест по партийным спискам она получила ещё 10 депутатских кресел.

КПРФ получила 13,62% голосов, ЛДПР — 9,55%, «Новые люди» — 6,9%, «Справедливая Россия» — 6,46%. Каждая из этих партий в итоге получила по одному мандату по краевому списку. «Партия пенсионеров» набрала 4,43% и не преодолела пятипроцентный барьер.

В дни голосования на Камчатке работали 178 избирательных участков. По данным краевого избиркома, заявлений о нарушениях в комиссию не поступало.

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Ранее действующие руководители и временно исполняющие обязанности глав восьми российских регионов победили на прямых выборах по итогам единого дня голосования. Ещё двух руководителей субъектов избрали региональные парламенты. Прямое голосование проходило в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. В семи из восьми регионов победили кандидаты от «Единой России», в Ульяновской области — Алексей Русских от КПРФ.

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Антон Голыбин
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