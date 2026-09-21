В России определились главы 10 регионов по итогам выборов

Действующие руководители и временно исполняющие обязанности глав восьми российских регионов победили на прямых выборах по итогам единого дня голосования. Ещё двух руководителей субъектов избрали региональные парламенты, свидетельствуют данные ЦИК России и областных избирательных комиссий, еще двоих руководителей регионов избрали депутаты парламентов.

Прямое голосование проходило в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. В семи из восьми регионов победили кандидаты от «Единой России», в Ульяновской области — Алексей Русских от КПРФ.

В Чечне Рамзан Кадыров получил 99,85% голосов, в Туве Владислав Ховалыг — 90,95%, в Мордовии Артём Здунов — 77,99%. Алексей Русских набрал в Ульяновской области 77,05%.

В Пензенской области Олег Мельниченко получил 70,8%, в Тверской Виталий Королёв — 69,48%, в Брянской Егор Ковальчук — 67,52%, в Белгородской Александр Шуваев — 65,97%.

Ещё в двух республиках руководителей определили депутаты. Народное собрание Карачаево-Черкесии переизбрало Рашида Темрезова: за него проголосовали все 48 присутствовавших парламентариев. В Северной Осетии Сергей Меняйло получил 61 голос, Алексей Варнавин — пять, Чермен Дудати — ни одного.

Голосование в рамках ЕДГ-2026 проходило с 18 по 20 сентября одновременно с выборами депутатов Государственной думы и другими региональными и муниципальными кампаниями. Прямые выборы руководителей состоялись в восьми субъектах страны.

Ранее сообщалось, что по предварительным итогам выборов 18 участников президентской программы «Время героев» проходят в Госдуму девятого созыва. В одномандатных округах предварительно побеждают Магомед Валихов, Дмитрий Грачёв, Виталий Дроздов, Эдуард Казымов, Станислав Кочев, Дашибал Мункожаргалов, Александр Суразов, Денис Чернавин и Эдуард Шонов.