Более 80 участников СВО могут войти в новый состав Госдумы

Более 80 участников специальной военной операции предварительно могут стать депутатами Государственной думы девятого созыва. Такую оценку по итогам голосования привели в Ассоциации ветеранов СВО.

В организации результаты кампании назвали «колоссальным кредитом доверия» ветеранскому сообществу. Сопредседатель координационного совета ассоциации Дмитрий Афанасьев отметил, что участники СВО ранее избирались на муниципальном и региональном уровнях, а нынешняя кампания стала для них федеральной.

Среди кандидатов от ветеранского сообщества — Виталий Дроздов. После обработки 100% протоколов в Ивановском одномандатном округе №94 он набрал 58,88% голосов.

Ассоциация также сообщила о предварительных успехах Дмитрия Аксёнова в Нижневартовском округе №223 и Героя России Эдуарда Казымова в московском округе №205. На момент публикации данных подсчёт в ряде округов ещё продолжался.

Отдельно секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что, по предварительным расчётам партии, депутатские мандаты могут получить порядка 86 участников СВО, выдвинутых от ЕР. Он подчеркнул, что окончательные результаты ещё не утверждены.

Ранее Life.ru сообщал, что на выборах разных уровней кандидатами зарегистрировали более 1,6 тысячи участников и ветеранов СВО. На выборы в Госдуму партии тогда выдвинули 186 участников спецоперации — 110 по спискам и 76 по одномандатным округам.