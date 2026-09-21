18 участников президентской программы «Время героев» побеждают на выборах в ГД

Восемнадцать участников президентской программы «Время героев» по предварительным итогам выборов проходят в Государственную думу девятого созыва. Об этом сообщила «Единая Россия». Итоги голосования пока официально не утверждены.

По одномандатным округам предварительно побеждают Магомед Валихов, Дмитрий Грачёв, Виталий Дроздов, Эдуард Казымов, Станислав Кочев, Дашибал Мункожаргалов, Александр Суразов, Денис Чернавин и Эдуард Шонов.

Ещё девять участников программы проходят по партийным спискам. Это Владислав Головин, Ян Лещенко, Нурсултан Муссагалеев, Энвер Набиев, Александра Родионова, Владимир Сайбель, Дарья Светяш, Антон Старостин и Балдан Цыдыпов.

Сайбель, который баллотировался по списку «Единой России» от Новосибирской и Омской областей, назвал поддержку избирателей «большой честью» и одновременно ответственностью. Он заявил, что намерен использовать полученные в рамках «Времени героев» знания в парламентской работе.

Кочев, предварительно побеждающий в Сыктывкарском округе №21, заявил, что намерен заниматься на федеральном уровне вопросами развития Республики Коми и поддержки семей участников СВО. Шонов, лидирующий в Перовском округе Москвы №203, среди будущих задач назвал совершенствование законодательной базы.

Ранее Life.ru сообщал, что более 80 участников СВО могут войти в новый состав Госдумы. По предварительным данным Ассоциации ветеранов СВО, мандаты могут получить свыше 80 ветеранов спецоперации.