Путин пообщается с Памфиловой, главами фракций и депутатами после выборов

Российский лидер Владимир Путин после выборов намерен пообщаться с руководителем ЦИК, главами парламентских фракций и депутатами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ожидается и общение с руководителем ЦИК, и с главами фракций, депутатами. Всё это будет в графике президента», — сказал Песков.

При этом точные даты и формат контактов пока не определены. В Кремле пообещали сообщить подробности после того, как Путин примет соответствующее решение.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин на предстоящей неделе планирует провести заседание Совета безопасности, встретиться с членами правительства и уделить внимание региональной повестке. В Кремле отмечали, что рабочий график президента будет насыщенным и включит как внутренние совещания, так и контакты по текущим государственным вопросам.