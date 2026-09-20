Совбез, правительство и регионы: Стало известно о планах Путина на предстоящую неделю

В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе может появиться региональная повестка. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин для ИС «Вести».

Кроме того, глава государства проведёт совещания с членами правительства и Совета Безопасности России. По словам Зарубина, в президентском графике ожидается и ряд других событий.

Подробностей возможной работы Путина по региональной повестке журналист пока не привёл.

Тем временем в России 20 сентября завершается трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Оно стартовало 18 сентября. В первый день выборов Путин также принял участие в голосовании. Президент воспользовался дистанционным электронным форматом, отдав голос с компьютера в своём рабочем кабинете.