Мирзиёев назвал рекордную явку на выборах признаком доверия россиян курсу Путина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму и связал рекордную явку и результаты голосования с высоким уровнем доверия россиян курсу руководства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

«Рекордная явка и результаты голосования названы свидетельством высокого доверия и безусловной поддержки гражданами России реализуемого под руководством президента Владимира Путина стратегического курса», — говорится в сообщении.

Мирзиёев также отметил, что прошедшая кампания, по его оценке, показала «высокую политическую культуру и гражданскую консолидацию российского общества».

Отдельно президент Узбекистана обратил внимание на высокую динамику отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Ташкентом.

Ранее Life.ru сообщал, что после обработки 95,01% протоколов «Единая Россия» лидировала на выборах в Госдуму с 57,83% голосов. На тот момент КПРФ получала 13,81%, ЛДПР — 8,97%, «Новые люди» — 7,96%. Данные оставались предварительными.