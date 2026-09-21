Путин планирует встретиться с лидерами фракций после выборов

Президент России Владимир Путин планирует после выборов встретиться с руководителями парламентских фракций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, такие встречи входят в сложившуюся практику общения президента с представителями Госдумы.

«Конечно, он всегда это делает, в какой форме это будет на этот раз, мы сообщим своевременно», — сказал Песков.

Точный формат и дата встречи пока не объявлены. В Кремле пообещали раскрыть детали позднее.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Владимир Путин принял участие в голосовании дистанционно.