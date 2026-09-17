Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 17:55

Путин: Безработица в России находится у исторического минимума в 2,3%

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Безработица в России находится около исторических минимумов и составляет 2,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Безработица находится около исторических минимумов — 2,3%», — сообщил глава государства.

Путин заявил о снижении безработицы на Дальнем Востоке в четыре раза
Путин заявил о снижении безработицы на Дальнем Востоке в четыре раза

Ранее Life.ru писал о совещании по текущей ситуации в российской экономике, которое 17 сентября провёл вице-премьер Александр Новак. На встрече также приводились данные о безработице на уровне 2,3%. Кроме того, участники обсуждали основные макроэкономические показатели и ситуацию в ключевых отраслях.

Больше новостей о рынке труда, доходах граждан и ключевых показателях страны — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar