Путин: Безработица в России находится у исторического минимума в 2,3%

Безработица в России находится около исторических минимумов и составляет 2,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Безработица находится около исторических минимумов — 2,3%», — сообщил глава государства.

Ранее Life.ru писал о совещании по текущей ситуации в российской экономике, которое 17 сентября провёл вице-премьер Александр Новак. На встрече также приводились данные о безработице на уровне 2,3%. Кроме того, участники обсуждали основные макроэкономические показатели и ситуацию в ключевых отраслях.