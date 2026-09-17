Новак провёл совещание по ситуации в экономике России

ВВП России по итогам января — июля 2026 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили на совещании по текущей ситуации в экономике, которое провёл вице-премьер Александр Новак с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова, представителей профильных ведомств, Банка России и экспертного сообщества.

«Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, а также экспертного сообщества, сообщается на сайте кабмина», — говорится в сообщении кабмина.

На встрече представили оперативный анализ ключевых макроэкономических показателей. Согласно данным Минэкономразвития, ВВП России за январь–июль 2026 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребительский спрос остаётся устойчивым. Совокупный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%. Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5%, а безработица в июле сохранилась на исторически низком уровне — 2,3%.

В августе потребительские цены снизились на 0,1% за месяц благодаря удешевлению части продовольственных товаров и услуг. Банк России также отмечал замедление текущего роста цен в августе.

Кроме того, на встрече обсудили состояние отдельных отраслей экономики. Обрабатывающие производства за семь месяцев выросли на 0,5%, а в июле темпы роста составили 2,4%. Среди наиболее заметных направлений — машиностроение, показавшее рост на 6,4%, и производство лекарственных средств, увеличившееся на 13,9%.

Грузооборот транспорта без учёта трубопроводных перевозок за январь–июль вырос на 2,4%. По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ инвестиционной активности и структуры импорта к следующей встрече.

Ранее Life.ru сообщал, что Росстат подтвердил рост ВВП России во втором квартале на 1,3%. Объём экономики за этот период составил 56,166 трлн рублей, а по итогам первого полугодия ВВП прибавил 0,6%.