Росстат подтвердил рост ВВП России во втором квартале на 1,3%

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России во втором квартале 2026 года на 1,3% в годовом выражении. Первая оценка совпала с предварительной, сделанной в августе. Объём ВВП за второй квартал составил 56,166 трлн рублей в текущих ценах. Относительно первого квартала 2026 года физический объём вырос на 8,1%, индекс-дефлятор к ценам второго квартала 2025 года — 112,5%.

Наибольший вклад в рост внесли гостиницы и рестораны (+5,8%), транспортировка и хранение (+4%), оптовая и розничная торговля (+2,8%), обрабатывающие производства (+1,2%). Также положительную динамику показали отрасли информации и связи, финансы и страхование, культура и спорт (+2,5%).