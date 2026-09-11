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Опубликовано 11 сентября, 16:49

Росстат подтвердил рост ВВП России во втором квартале на 1,3%

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России во втором квартале 2026 года на 1,3% в годовом выражении. Первая оценка совпала с предварительной, сделанной в августе. Объём ВВП за второй квартал составил 56,166 трлн рублей в текущих ценах. Относительно первого квартала 2026 года физический объём вырос на 8,1%, индекс-дефлятор к ценам второго квартала 2025 года — 112,5%.

Наибольший вклад в рост внесли гостиницы и рестораны (+5,8%), транспортировка и хранение (+4%), оптовая и розничная торговля (+2,8%), обрабатывающие производства (+1,2%). Также положительную динамику показали отрасли информации и связи, финансы и страхование, культура и спорт (+2,5%).

По итогам первого полугодия экономика России выросла на 0,6% в годовом выражении. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП в этом году на 0,4%, хотя на прошлой неделе глава ведомства Максим Решетников говорил о 0,6%.

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Напомним, на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин заявил, что с 2023 по 2025 год российский ВВП прибавил 10,3%, а темпы роста экономики превышали среднемировые. По данным Росстата, в 2023 году ВВП вырос на 4,1%, в 2024-м — на 4,9%, в 2025-м — на 1%, а рост продолжился и в 2026 году. Ранее Путин сообщал о +0,6% в первом полугодии и +1,3% во втором квартале.

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Анастасия Никонорова
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