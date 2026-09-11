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Опубликовано 11 сентября, 12:50

Путин: ВВП России за три года вырос на 10,3%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский ВВП с 2023 по 2025 год прибавил 10,3%, а темпы роста экономики страны в этот период превышали среднемировые. Об этом президент России Владимир Путин заявил на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

«Предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые: с 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3%», — сказал глава государства.

По данным Росстата, в 2023 году российский ВВП вырос на 4,1%, в 2024-м — на 4,9%, а по итогам 2025 года — ещё на 1%.При этом рост экономики продолжился и в 2026 году. Ранее Путин сообщил об увеличении ВВП России на 0,6% в первом полугодии и на 1,3% во втором квартале.

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Марина Фещенко
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