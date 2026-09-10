Бензин в России 10 сентября 2026: цены АИ-92 и АИ-95, ограничения на АЗС

В России сохраняются локальные перебои с бензином. Life.ru собрал актуальную ситуацию по регионам, цены на АИ-92 и АИ-95, действующие ограничения и прогноз по топливному рынку.

Дата актуализации: 10 сентября 2026 года.

Бензин в России есть, но ситуация сильно отличается от региона к региону. Федеральные власти не говорят о тотальном дефиците: вице-премьер Александр Новак 3 сентября назвал нехватку автомобильного бензина небольшой и заявил, что положение улучшается после возвращения части нефтеперерабатывающих заводов в работу и начала импортных поставок. Однако в отдельных регионах автомобилисты по-прежнему сталкиваются с отсутствием нужной марки, очередями, лимитами и заметно более высокими ценами.

По последним данным Росстата, на 7 сентября средняя цена АИ-92 в России достигла 74,25 рубля за литр, АИ-95 — 80,60 рубля, бензина АИ-98 и выше — 102,46 рубля, дизельного топлива — 88,44 рубля. Только за неделю бензин в среднем подорожал ещё на 0,6%, а с конца 2025 года — на 21,2%.

В большинстве регионов России бензин доступен, однако на отдельных АЗС могут временно отсутствовать АИ-92 или АИ-95. Фото © Life.ru

Есть ли дефицит бензина в России сейчас

Нет, дефицита бензина в России нет. Сложности возникают локальные, а не одинаковые по всей стране.

Именно так ситуацию описывает и правительство. Александр Новак признал наличие небольшого дефицита бензина АИ-92, АИ-95 и других марок, одновременно отметив улучшение обстановки. Дизельного топлива и авиакеросина, по его словам, внутреннему рынку достаточно.

Поэтому на вопрос «есть ли сейчас бензин в России» правильный ответ звучит так: в большинстве регионов заправиться можно, но в ряде субъектов сохраняются серьёзные локальные перебои и ограничения.

Цены на бензин на российских АЗС: стоимость АИ-92 и АИ-95 зависит от региона и конкретной сети. Фото © Life.ru

Цены на бензин сегодня: сколько стоят АИ-92 и АИ-95

Последний официальный недельный срез Росстата относится к 7 сентября 2026 года.

Средние цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России и отдельных регионах на начало сентября 2026 года. Инфографика © Life.ru

Цены — средние потребительские показатели, а не стоимость бензина на каждой конкретной АЗС. На отдельных заправках они могут значительно отличаться.

Особенно важно это учитывать в Крыму. Средняя статистическая цена Росстата на 7 сентября отражает рынок до новых мер поддержки. С 9 сентября бензин АИ-95 на части крупных и малых сетей АЗС Крыма начали продавать по 100 рублей за литр, поэтому текущая цена на доступной автомобилисту станции может заметно отличаться от недельного среднего показателя.

В каких регионах сейчас проблемы с бензином

Единого списка регионов, где «бензина нет вообще», не существует: ситуация меняется буквально в течение дня. Однако на 10 сентября несколько территорий требуют особого внимания.

Москва и Московская область

В столичном регионе ситуация заметно спокойнее, чем в августе. Life.ru сообщал 2 сентября о сокращении очередей и расширении ассортимента топлива на московских и подмосковных АЗС. Дополнительный сигнал стабилизации дают цены: с 1 по 7 сентября средневзвешенная стоимость АИ-95 в Москве и Московской области практически не изменилась.

По данным Московской топливной ассоциации, на 7 сентября средневзвешенная цена по Москве и Подмосковью составляла около 70,93 рубля за АИ-92 и 77,35 рубля за АИ-95. При этом между сетями сохраняется большой разброс стоимости, особенно у независимых операторов.

То есть говорить о дефиците бензина в Москве сейчас оснований нет, хотя наличие конкретной марки и очереди по-прежнему могут отличаться от одной АЗС к другой.

Краснодарский край

На Кубани ситуация остаётся неоднородной.

4 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал снять ограничения на отпуск топлива и ускорить поставки на АЗС. По данным властей края, бензина и дизеля в регионе достаточно, однако на отдельных станциях возникали ограничения.

При этом в самом Краснодаре утром 9 сентября из 77 работавших АЗС бензин АИ-92 был доступен на 31 станции, АИ-95 — на 32, АИ-100 — на шести. Дизель продавали на всех 77 станциях. Ситуация меняется в течение дня.

Поэтому для Краснодарского края корректнее говорить не об отсутствии топлива в регионе целиком, а о локальном дефиците отдельных марок и нестабильном наличии на конкретных АЗС.

Крым и Севастополь

Одна из самых напряжённых ситуаций сохраняется в Крыму.

Региональные власти признавали, что поступавших объёмов недостаточно для полного покрытия спроса. До конца сентября в Крым планируется дополнительно доставить более 60 тыс. тонн топлива. Среди причин проблем власти называли сложную логистику, погодные условия и повышенные меры безопасности.

С 9 сентября АИ-95 по цене 100 рублей за литр начали распределять не только через крупные сети ТЭС и «Атан», но и через небольшие сети АЗС. Адреса станций с топливом власти Крыма обещали обновлять ежедневно.

При этом ограничения сохраняются. Например, в Ялте на 10 сентября на ряде станций бензин отпускают не более чем по 20 литров на автомобиль, а время начала продаж зависит от конкретной сети. В Севастополе на части АЗС также действуют лимиты в 20–40 литров и система QR-кодов.

Для водителей в Крыму сейчас особенно важно проверять не просто наличие АЗС на карте, а свежую информацию о конкретной станции, марке топлива, времени продажи и действующем лимите.

Поволжье: Пермский край и Удмуртия

Проблемы сохраняются и в отдельных регионах Приволжского федерального округа.

В Пермском крае дефицит бензина продолжается уже несколько месяцев. На отдельных сетях вводились лимиты: например, «Нефтехимпром» с 3 сентября сократил максимальный отпуск бензина одному покупателю с 80 до 40 литров. По данным на 4 сентября, АИ-92 у этой сети оставался только на нескольких станциях.

8 сентября «Коммерсантъ» также сообщал, что нехватка бензина в Прикамье сохраняется, а стоимость топлива на независимых АЗС растёт.

В Удмуртии 9 сентября власти сообщали, что фактическая реализация топлива за сутки оказалась примерно на 16,6% ниже плановой. На некоторых независимых АЗС цены в условиях дефицита доходили до 120–165 рублей за литр, хотя средняя стоимость с учётом крупных сетей была значительно ниже.

Это важный признак нынешнего топливного кризиса: сильнее всего проблема часто ощущается именно на независимых АЗС, которые чувствительнее к оптовым ценам и перебоям с поставками.

Почему в России возникли сложности с бензином

Нынешняя ситуация возникла не из-за одной причины.

Во-первых, часть НПЗ проходила плановые и внеплановые ремонты. В начале сентября несколько предприятий вернулись в работу, благодаря чему, по словам Новака, на внутренний рынок начали поступать дополнительные объёмы.

Во-вторых, на производство повлияли последствия атак беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей отрасли. Участники рынка связывали с этим сокращение производства и дополнительные ремонтные работы.

В-третьих, август традиционно является периодом высокого сезонного спроса на автомобильное топливо. Люди больше путешествуют на машинах, идёт уборочная кампания, возрастает нагрузка на южные и туристические регионы.

В-четвёртых, дефицит усиливается логистикой: бензин необходимо не просто произвести, но и вовремя доставить на нефтебазы и конкретные АЗС. Поэтому ситуация может быть нормальной в одном городе и резко ухудшаться в соседнем регионе.

Наконец, заметную роль играет положение независимых заправок. На фоне дорогого опта и перебоев с отгрузкой они оказываются уязвимее крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Что делают власти для борьбы с дефицитом бензина

Правительство сейчас использует сразу несколько механизмов.

Россия уже начала импортировать бензин и другие нефтепродукты. 8 сентября Александр Новак поручил заранее рассчитывать необходимые объёмы импорта, чтобы государство могло реагировать на возможную нехватку топлива ещё до возникновения острого дефицита.

Кроме того, действует ограничение на экспорт топлива. С 1 августа правительство ввело новый временный запрет на вывоз бензина и ряда других нефтепродуктов для насыщения внутреннего рынка.

Часть нефтяных компаний также перенесла плановые ремонты НПЗ, чтобы сохранить больше производственных мощностей в работе.

Какие меры принимают власти для стабилизации рынка бензина и сокращения локального дефицита топлива. Инфографика © Life.ru

Ещё одна необычная мера — временное разрешение продавать на российских АЗС бензин не только экологического класса К5, соответствующего «Евро-5», но также классов К2, К3 и К4. Такое правило действует с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027-го.

Одновременно Минэнерго и ФАС усиливают контроль за стоимостью топлива у независимых операторов и прорабатывают соглашения по ограничению ценовых перекосов.

Почему в России разрешили бензин ниже «Евро-5»

Разрешение продавать топливо экологических классов К2, К3 и К4 должно увеличить объём доступного бензина на внутреннем рынке.

Важно не путать октановое число и экологический класс. АИ-92 или АИ-95 показывают устойчивость бензина к детонации, а К2–К5 характеризуют прежде всего экологические требования к составу топлива.

Поэтому АИ-95 теоретически может иметь разные экологические классы.

АЗС обязаны указывать характеристики продаваемого топлива. Перед заправкой автомобиля бензином более низкого экологического класса стоит проверить требования производителя машины в инструкции по эксплуатации.

Стоимость АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на АЗС: цены между регионами и сетями могут заметно различаться. Фото © Life.ru

Когда закончится дефицит бензина

Точной даты сейчас никто не называет.

Александр Новак заявил, что ситуация уже начала улучшаться благодаря возвращению НПЗ из ремонтов и дополнительным поставкам топлива. Одновременно правительство продолжает импорт и перераспределение объёмов между регионами.

Дополнительным фактором должно стать сезонное снижение спроса после августовского пика.

В Банке России ожидают, что к концу октября ситуация на топливном рынке станет более понятной и предсказуемой, однако это не официальный срок окончания дефицита. Регулятор прямо подчёркивает, что сейчас делать окончательные выводы преждевременно.

Поэтому наиболее вероятный сценарий — постепенное улучшение ситуации в сентябре–октябре, но локальные перебои в отдельных регионах могут сохраняться дольше.

Где сейчас есть бензин

Наличие топлива меняется быстрее, чем официальная статистика цен: бензин может закончиться на конкретной АЗС и появиться после следующего бензовоза уже через несколько часов.

Поэтому перед поездкой в регионе с перебоями лучше проверять информацию именно по нужной станции: официальный канал региональных властей, приложение или сайт сети АЗС, её горячую линию и время последнего обновления информации.

Life.ru будет обновлять эту страницу по мере изменения ситуации с бензином, ценами, поставками и ограничениями в регионах.

Частые вопросы о бензине в России

Есть ли сейчас дефицит бензина в России?

Нет, сложности носят преимущественно локальный характер. Федеральные власти признают небольшой дефицит автомобильного бензина, при этом обеспеченность регионов заметно различается.

Сколько стоит АИ-92 в России?

По последним данным Росстата на 7 сентября 2026 года, средняя цена АИ-92 составляет 74,25 рубля за литр.

Сколько стоит АИ-95?

Средняя цена АИ-95 по России на 7 сентября — 80,60 рубля за литр.

Где сейчас самые заметные проблемы с бензином?

Особенно напряжённая ситуация сохраняется в Крыму, а также на отдельных территориях Поволжья и в ряде других регионов. Локальные перебои фиксируются и на юге России.

Есть ли дефицит бензина в Москве?

Ситуация в Москве и Подмосковье в начале сентября заметно улучшилась: очереди сократились, а цены практически стабилизировались. При этом наличие конкретной марки лучше проверять перед поездкой на конкретную АЗС.

Почему бензин дорожает?

На стоимость влияют сезонный спрос, состояние производства на НПЗ, оптовые цены, логистика и локальный дефицит. По данным Росстата, с начала 2026 года бензин в среднем подорожал более чем на 20%.

Правда ли, что теперь можно продавать бензин ниже «Евро-5»?

Да. С 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027-го в России временно разрешена розничная продажа топлива экологических классов К2–К5. Экологический класс должен быть указан на АЗС.

Когда ситуация с бензином нормализуется?