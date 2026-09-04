Бензин есть, но его не продают: Кондратьев велел пресечь искусственный дефицит топлива на Кубани

На заправках Краснодарского края необходимо снять ограничения и ускорить доставку топлива после атаки украинских беспилотников на Сочи. Бензина и дизеля в регионе достаточно, однако некоторые АЗС искусственно создают дефицит, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе оперативного совещания.

«Мы фиксируем случаи создания искусственного дефицита, когда при наличии топлива на некоторых заправках его не продают. Подобные действия недопустимы, как и любые попытки устраивать ажиотаж на местах», — подчеркнул глава Кубани.

Все сведения о подобных нарушениях краевые власти передадут правоохранительным органам. Кондратьев отметил, что поставки топлива идут в достаточном объёме, поэтому вся логистическая цепочка должна работать без сбоев.

Поводом для оперативного совещания стала ночная атака украинских БПЛА на Сочи. Основной удар пришёлся по гражданской инфраструктуре и жилым домам, а после падения обломков беспилотника на территории нефтебазы вспыхнул пожар. По оценке губернатора, происшествие способно осложнить ситуацию с горючим на курорте.

Кондратьев поручил максимально ускорить разгрузку прибывающих цистерн и доставку нефтепродуктов на АЗС. Ограничения на объём заправки автомобилей необходимо отменить, а бензин и дизель отпускать потребителям по понятной и доступной цене.

«Сейчас необходимо максимально ускорить разгрузку прибывающих цистерн, оперативно доставлять топливо на АЗС и снять любые лимиты на заправках», — подчеркнул губернатор.

Ночная атака затронула не только топливную инфраструктуру курорта. Ранее Life.ru сообщал о падении обломков БПЛА сразу по нескольким адресам в Сочи и на федеральной территории «Сириус». После налёта на нефтебазе вспыхнул пожар, а оперативные службы приступили к проверке мест обнаружения фрагментов беспилотников.