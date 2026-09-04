Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 4 сентября, 07:38

Новак анонсировал заседание штаба по топливному рынку 7 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуацию с поставками бензина и ценами на независимых заправках обсудят на заседании правительственного штаба 7 сентября. Совещание проведёт вице-премьер РФ Александр Новак. Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба и представители регионов доложат, сколько соглашений удалось заключить с частными сетями АЗС.

«Я буду проводить штаб в понедельник, как раз заслушаем Минэнерго, ФАС и регионы о подписании этих соглашений. У меня ещё просто нет информации», — заявил Новак на Восточном экономическом форуме.

Договорённости предполагают добровольное ограничение торговых надбавок на горючее. Отдельные соглашения Минэнерго и ФАС должны заключить с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Для стабилизации рынка власти также ограничили экспорт нефтепродуктов, стимулировали импорт и наращивание производства. Нефтяные компании обязались направлять дополнительные объёмы региональным операторам и частным заправкам.

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Ранее Life.ru сообщал, что Минэнерго и ФАС усилят контроль за ценами на независимых АЗС. Ведомствам поручено отслеживать исполнение соглашений и оперативно реагировать на возможный дефицит. Новак также заявил, что обстановка на топливном рынке стала стабильнее после возвращения нескольких НПЗ из ремонта. Заводы увеличили поставки бензина внутри страны.

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Татьяна Миссуми
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