В Минприроды рассказали, на сколько увеличились запасы нефти в России

За первые шесть месяцев года в России прибавилось 45 миллионов тонн нефти и конденсата и ещё 155,5 миллиарда кубометров газа. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава Минприроды Александр Козлов накануне Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, такой прирост запасов промышленных категорий обеспечили геологоразведочные работы недропользователей.

«Прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефть+конденсат) 45 миллионов тонн, по газу — 155,5 миллиарда кубометров», — заявил министр. Он добавил, что к концу года ожидается полное восполнение израсходованных запасов.

При этом сама добыча в стране в 2025 году идёт на спад. Как отмечалось в материалах Минэнерго, объёмы нефти с конденсатом уменьшились на 0,9% и составили 511,5 миллиона тонн. Добыча природного и попутного нефтяного газа снизилась на 3%, до 663,3 миллиарда кубометров.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов уже завершили плановый ремонт и вернулись к полноценной работе. По его словам, это позволило нарастить поставки топлива на внутренний рынок. Вопрос о снятии запрета на экспорт дизеля пока остаётся открытым: власти хотят сначала убедиться, что в стране накоплено достаточно резервов на зиму.