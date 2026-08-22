Несколько российских НПЗ уже вышли с ремонта, заявил Новак

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о росте поставок топлива на внутренний рынок. По словам вице-премьера, это стало возможным благодаря завершению плановых ремонтов на ряде НПЗ, которые уже возобновили полноценную работу и увеличили отгрузку продукции.

«Сейчас несколько заводов уже введены в эксплуатацию», — сказал он журналистам.

По словам Новака, вопрос об отмене запрета на вывоз дизеля пока открыт. Правительство не спешит снимать ограничения: сначала нужно убедиться, что в стране накоплено достаточно резервов на зиму. Как только запасы будут сформированы, власти вернутся к обсуждению экспорта.

Ранее Новак заявил, что правительство рассчитывает на стабилизацию ситуации на топливном рынке после завершения плановых ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Новак пояснил, что в ближайшее время несколько НПЗ должны выйти из ремонтов. По его словам, возвращение предприятий к штатному режиму работы существенно улучшит ситуацию с обеспечением топливом по всей стране.