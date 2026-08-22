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22 августа, 12:17

Несколько российских НПЗ уже вышли с ремонта, заявил Новак

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко / Не является фото с места событий

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко / Не является фото с места событий

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о росте поставок топлива на внутренний рынок. По словам вице-премьера, это стало возможным благодаря завершению плановых ремонтов на ряде НПЗ, которые уже возобновили полноценную работу и увеличили отгрузку продукции.

«Сейчас несколько заводов уже введены в эксплуатацию», — сказал он журналистам.

По словам Новака, вопрос об отмене запрета на вывоз дизеля пока открыт. Правительство не спешит снимать ограничения: сначала нужно убедиться, что в стране накоплено достаточно резервов на зиму. Как только запасы будут сформированы, власти вернутся к обсуждению экспорта.

Кабмин поручил оптимизировать графики ремонтов российских НПЗ
Кабмин поручил оптимизировать графики ремонтов российских НПЗ

Ранее Новак заявил, что правительство рассчитывает на стабилизацию ситуации на топливном рынке после завершения плановых ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Новак пояснил, что в ближайшее время несколько НПЗ должны выйти из ремонтов. По его словам, возвращение предприятий к штатному режиму работы существенно улучшит ситуацию с обеспечением топливом по всей стране.

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Наталья Демьянова
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