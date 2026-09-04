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Опубликовано 4 сентября, 06:45

Мэр Сочи заявил о падении обломков БПЛА по нескольким адресам после ночной атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

В результате ночной атаки беспилотников в Сочи и федеральной территории «Сириус» произошло возгорание на нефтебазе, обломки БПЛА обнаружили сразу по нескольким адресам. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

«Жертв удалось избежать и это ещё раз доказывает профессионализм наших военных. Работаем вместе в режиме круглосуточного оперативного штаба», — написал в «Телеграме» глава города.

На местах падения фрагментов беспилотников работают специальные и оперативные службы. Городские власти продолжают оценивать последствия атаки. Прошунин также напомнил жителям и туристам о запрете снимать и публиковать места падения дронов, работу ПВО, а также действия экстренных и специальных служб.

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Ещё до ночной атаки мэр Андрей Прошунин предупредил жителей и туристов Сочи об угрозе беспилотников. Людей просили перейти в безопасные места и сохранять спокойствие. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что при атаке БПЛА на Сочи и Сириус произошло возгорание на территории нефтебазы.

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Андрей Бражников
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