Мэр Сочи заявил о падении обломков БПЛА по нескольким адресам после ночной атаки

В результате ночной атаки беспилотников в Сочи и федеральной территории «Сириус» произошло возгорание на нефтебазе, обломки БПЛА обнаружили сразу по нескольким адресам. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

«Жертв удалось избежать и это ещё раз доказывает профессионализм наших военных. Работаем вместе в режиме круглосуточного оперативного штаба», — написал в «Телеграме» глава города.

На местах падения фрагментов беспилотников работают специальные и оперативные службы. Городские власти продолжают оценивать последствия атаки. Прошунин также напомнил жителям и туристам о запрете снимать и публиковать места падения дронов, работу ПВО, а также действия экстренных и специальных служб.

Ещё до ночной атаки мэр Андрей Прошунин предупредил жителей и туристов Сочи об угрозе беспилотников. Людей просили перейти в безопасные места и сохранять спокойствие. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что при атаке БПЛА на Сочи и Сириус произошло возгорание на территории нефтебазы.