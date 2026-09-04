Из-за атаки БПЛА на Сочи и Сириус произошло возгорание на территории нефтебазы

Сочи и ФТ «Сириус» подверглись массированной атаке беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). В жилых домах и зданиях выбиты стёкла, мелкие очаги возгорания потушены. Кроме того, произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Обломки беспилотников находят по разным адресам. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.

На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

Напомним, в Сочи в ночь с 3 на 4 сентября объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Все силы и средства приведены в готовность для защиты населённого пункта. Жителей и туристов призвали перейти в безопасные места и сохранять спокойствие.