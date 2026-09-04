С начала суток расчёты ПВО сбили 23 дрона на подлёте к Москве

Ещё 13 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших к Москве, уничтожены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Всего с начала суток на подлёте к столице сбиты 23 БПЛА.

В Сочи в ночь с 3 на 4 сентября объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Все силы и средства приведены в готовность для защиты населённого пункта. Жителей и туристов призвали перейти в безопасные места и сохранять спокойствие. Оперативная информация о последствиях возможной атаки и работе систем защиты не приводилась.