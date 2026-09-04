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Опубликовано 4 сентября, 01:05

С начала суток расчёты ПВО сбили 23 дрона на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ещё 13 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших к Москве, уничтожены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Всего с начала суток на подлёте к столице сбиты 23 БПЛА.

Силы ПВО 4 сентября отразили атаку 10 БПЛА на Москву
Силы ПВО 4 сентября отразили атаку 10 БПЛА на Москву

В Сочи в ночь с 3 на 4 сентября объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Все силы и средства приведены в готовность для защиты населённого пункта. Жителей и туристов призвали перейти в безопасные места и сохранять спокойствие. Оперативная информация о последствиях возможной атаки и работе систем защиты не приводилась.

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Алена Пенчугина
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