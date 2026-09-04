Силы ПВО 4 сентября отразили атаку 10 БПЛА на Москву

Расчётами противовоздушной обороны пресечена атака десяти БПЛА, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков задействованы специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Один человек погиб и два пострадали при ударах ВСУ по Каменке-Днепровской

Один человек погиб и два пострадали при ударах ВСУ по Каменке-Днепровской

Ранее в результате удара Вооружённых сил Украины в Каменке-Днепровской Запорожской области полностью уничтожен жилой дом, являвшийся объектом культурного наследия и частью «торговых рядов купца Суворова». Возникший после атаки пожар уничтожил здание целиком. В администрации отметили, что обошлось без пострадавших. Утраченное строение входило в архитектурный комплекс торговых рядов, связанный с историей города. В муниципалитете подчеркнули, что восстановить потерю в прежнем виде уже невозможно.