Силы ПВО 4 сентября отразили атаку 10 БПЛА на Москву
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Расчётами противовоздушной обороны пресечена атака десяти БПЛА, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков задействованы специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в результате удара Вооружённых сил Украины в Каменке-Днепровской Запорожской области полностью уничтожен жилой дом, являвшийся объектом культурного наследия и частью «торговых рядов купца Суворова». Возникший после атаки пожар уничтожил здание целиком. В администрации отметили, что обошлось без пострадавших. Утраченное строение входило в архитектурный комплекс торговых рядов, связанный с историей города. В муниципалитете подчеркнули, что восстановить потерю в прежнем виде уже невозможно.
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