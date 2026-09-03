В Запорожской области уничтожен объект культурного наследия после удара ВСУ

В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Каменке-Днепровской Запорожской области полностью уничтожен жилой дом, являвшийся объектом культурного наследия и частью «торговых рядов купца Суворова». Об этом сообщает местная администрация.

Возникший после атаки пожар уничтожил здание целиком. В администрации отметили, что обошлось без пострадавших. Утраченное строение входило в архитектурный комплекс торговых рядов, связанный с историей города. В муниципалитете подчеркнули, что восстановить потерю в прежнем виде уже невозможно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли, ещё 14 мирных жителей пострадали в ДНР после атак украинских дронов. Под ударами оказались транспортные предприятия, автобус и коммунальная техника. В Волновахе удар по коммунальному автотранспортному предприятию привёл к гибели женщины 1977 года рождения. Ещё четверо сотрудников пострадали, причём одна женщина получила тяжёлые ранения.