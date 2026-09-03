Один человек погиб и два пострадали при ударах ВСУ по Каменке-Днепровской

Женщина погибла, ещё два мирных жителя получили тяжёлые ранения в результате обстрелов Каменки-Днепровской в Запорожской области. О случившемся проинформировали в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«В результате обстрелов со стороны террористов, называющих себя «украинскими военными», но воюющими с мирными жителями, погибла наша с вами землячка. Ещё два человека получили тяжёлые ранения», — говорится в сообщении. Подчёркивается, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

В результате ударов повреждения получили два жилых дома, административные здания, объекты коммунальной инфраструктуры, а также личный и служебный транспорт.

Ранее оперштаб Белгородской области проинформировал о том, что в Грайворонском округе пострадали три человека в результате атак ВСУ. Один мужчина и две женщины госпитализированы с осколочными ранениями различных частей тела. Их доставили в Борисовскую центральную районную больницу.