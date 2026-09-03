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Опубликовано 3 сентября, 20:16

Один человек погиб и два пострадали при ударах ВСУ по Каменке-Днепровской

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Женщина погибла, ещё два мирных жителя получили тяжёлые ранения в результате обстрелов Каменки-Днепровской в Запорожской области. О случившемся проинформировали в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«В результате обстрелов со стороны террористов, называющих себя «украинскими военными», но воюющими с мирными жителями, погибла наша с вами землячка. Ещё два человека получили тяжёлые ранения», — говорится в сообщении. Подчёркивается, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

В результате ударов повреждения получили два жилых дома, административные здания, объекты коммунальной инфраструктуры, а также личный и служебный транспорт.

Три человека погибли, 14 пострадали при атаках БПЛА ВСУ на ДНР 3 сентября
Три человека погибли, 14 пострадали при атаках БПЛА ВСУ на ДНР 3 сентября

Ранее оперштаб Белгородской области проинформировал о том, что в Грайворонском округе пострадали три человека в результате атак ВСУ. Один мужчина и две женщины госпитализированы с осколочными ранениями различных частей тела. Их доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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