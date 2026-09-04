Мэр Прошунин сообщил, что в Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
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В Сочи в ночь с 3 на 4 сентября объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.
По словам главы города, все силы и средства приведены в готовность для защиты населённого пункта. Жителей и туристов призвали перейти в безопасные места и сохранять спокойствие.
Оперативная информация о последствиях возможной атаки и работе систем защиты не приводилась.
Ранее в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на приём и отправку воздушных судов из-за необходимости обеспечить безопасность полётов.
Ранее в результате удара Вооружённых сил Украины в Каменке-Днепровской Запорожской области полностью уничтожен жилой дом, являвшийся объектом культурного наследия и частью «торговых рядов купца Суворова». Возникший после атаки пожар уничтожил здание целиком. В администрации отметили, что обошлось без пострадавших. Утраченное строение входило в архитектурный комплекс торговых рядов, связанный с историей города. В муниципалитете подчеркнули, что восстановить потерю в прежнем виде уже невозможно.
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