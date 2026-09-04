ПВО 12 часов отражала массированную атаку на Россию: за ночь сбито 490 дронов

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 3 сентября до 08:00 4 сентября и затронула сразу несколько регионов страны. Всего за 12 часов российская противовоздушная оборона, по данным военного ведомства, ликвидировала 490 БПЛА. Дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской и Тульской областями. Средства ПВО также работали над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном и Крымом. Часть воздушных целей уничтожили над акваторией Чёрного моря.

Ранее Минобороны сообщало о ещё одной массированной атаке: тогда силы ПВО уничтожили 516 беспилотников над регионами России. Дроны перехватывали над 17 областями, Московским регионом, Крымом и Чёрным морем.