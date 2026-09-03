Силы ПВО уничтожили 116 дронов, летевших на Москву

Утро 3 сентября 2026 года в московском регионе прошло в условиях массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Согласно актуальным данным, опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным, силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ ведут активную работу по нейтрализации целей.

Только за последнюю серию перехватов было уничтожено 22 беспилотника. Суммарное количество сбитых БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы с начала текущих суток достигло 116 единиц.

В настоящий момент на местах падения обломков беспилотников работают подразделения экстренных служб. Власти города продолжают мониторинг обстановки и призывают граждан сохранять спокойствие, следуя инструкциям официальных ведомств. Ситуация находится на контроле профильных министерств и ведомств, ответственных за безопасность столичного региона.

Ранее сообщалось, что над девятью районами Ростовской области сбили около 40 беспилотников ВСУ за ночь. Под удар попали Каменский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонской, Боковский, Кашарский и Милютинский районы.