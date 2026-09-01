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Регион
Опубликовано 1 сентября, 05:41

Защита на высоте: Российские военные уничтожили 516 беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 516 БПЛА над регионами России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на первое сентября отразили массированную атаку на территорию страны. По данным Министерства обороны, за двенадцать часов удалось перехватить и уничтожить 516 украинских беспилотников самолётного типа.

Средства поражения ликвидировали цели над семнадцатью областями, включая Московский регион, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря. Активные действия по нейтрализации угрозы велись с вечера тридцатого августа до утра воскресенья.

Как официально заявили в ведомстве, «дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 516 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». География перехватов охватила обширную территорию, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Саратовскую, Самарскую и другие области.

Жилые дома повреждены в Самарской области после атаки беспилотников
Жилые дома повреждены в Самарской области после атаки беспилотников

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около четырёх десятков воздушных целей были уничтожены в девяти районах региона.

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Оксана Попова
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