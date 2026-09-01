Жилые дома повреждены в Самарской области после атаки беспилотников
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Несколько городов Самарской области ночью подверглись атаке беспилотников ВСУ. Жителей разбудили звуки работы систем противовоздушной обороны, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
По его словам, основную часть дронов удалось уничтожить военным и мобильным огневым группам. При этом полностью избежать последствий атаки не удалось — повреждения получили несколько жилых объектов.
В Новокуйбышевске, куда утром приехал губернатор, в одном из многоквартирных домов взрывной волной выбило окна. Федорищев встретился с жильцами и поручил развернуть оперативный штаб.
Губернатор подчеркнул, что ситуация остаётся на контроле как в Новокуйбышевске, так и в других муниципалитетах. Жителям предоставляют необходимую помощь, в регионе также работают пункты временного размещения.
По предварительным данным, обошлось без погибших. Незначительные травмы получили два человека, они находятся на контроле у врачей.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около четырёх десятков воздушных целей были уничтожены в девяти районах региона.
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