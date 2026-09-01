Жилые дома повреждены в Самарской области после атаки беспилотников

Несколько городов Самарской области ночью подверглись атаке беспилотников ВСУ. Жителей разбудили звуки работы систем противовоздушной обороны, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, основную часть дронов удалось уничтожить военным и мобильным огневым группам. При этом полностью избежать последствий атаки не удалось — повреждения получили несколько жилых объектов.

В Новокуйбышевске, куда утром приехал губернатор, в одном из многоквартирных домов взрывной волной выбило окна. Федорищев встретился с жильцами и поручил развернуть оперативный штаб.

Губернатор подчеркнул, что ситуация остаётся на контроле как в Новокуйбышевске, так и в других муниципалитетах. Жителям предоставляют необходимую помощь, в регионе также работают пункты временного размещения.

По предварительным данным, обошлось без погибших. Незначительные травмы получили два человека, они находятся на контроле у врачей.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около четырёх десятков воздушных целей были уничтожены в девяти районах региона.