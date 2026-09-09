Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 9 сентября, 18:14

В Пермском крае в ближайшие дни нарастят поставки топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /T.Vyc

В Пермском крае в ближайшие дни планируют увеличить поставки топлива на автозаправочные станции. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира с жителями региона.

«Я считаю, что основной поставщик нефтепродуктов имеет все возможности в ближайшее время нарастить поставки на АЗС, тем самым сбить вот этот спрос. И мы будем, поверьте, делать все зависящее от нас, чтобы буквально в ближайшие дни объёмы поставок нефтепродуктов на АЗС увеличились. Всё возможности по наращиванию объёмов имеются», — сказал Махонин.

Ситуацию с топливообеспечением Махонин назвал непростой. Он связал большие очереди на станциях с нарушением логистических цепочек. Прикамье при этом взаимодействует со всеми поставщиками, с которыми может работать.

В случае простоя основного производства край старается получать нефтепродукты с других заводов. Сейчас деятельность ключевого предприятия уже налажена. По словам губернатора, оно работает полным ходом

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Напомним, ранее сообщалось, что сеть заправочных станций «Нефтехимпром» в Пермском крае с 3 сентября вдвое снизила лимит отпуска бензина в одни руки. Теперь максимальный объём топлива для одного покупателя не превышает 40 литров. Прежде этот порог составлял 80 литров. В канистру разрешается налить до 30 литров, но этот объём входит в общее ограничение. Лимиты действуют исключительно на бензин, тогда как дизельное топливо продаётся без подобных ограничений.

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Юлия Сафиулина
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