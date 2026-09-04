Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 4 сентября, 14:11

В Пермском крае вдвое урезали лимит на продажу бензина на АЗС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае вдвое сократила лимит на продажу бензина. С 3 сентября одному покупателю можно залить в бак не более 40 литров вместо прежних 80, сообщила компания.

В канистру разрешено приобрести до 30 литров, однако этот объём входит в общий 40-литровый лимит. Ограничения касаются бензина, тогда как дизельное топливо на заправках сети доступно без таких лимитов.

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Ситуация с наличием бензина остаётся напряжённой. По данным на утро 4 сентября, АИ-92 продавался лишь на трёх АЗС «Нефтехимпрома» в Прикамье, АИ-95 — на восьми. Дизель был в наличии на всех станциях сети.

Компания также опубликовала актуальные цены: АИ-92 стоит 97 рублей за литр, АИ-92 Super — 99,80 рубля, АИ-95 — 108 рублей, АИ-95 Super — 110 рублей. Дизель продаётся по 96,80 рубля, ДТ Super — по 99,60 рубля за литр.

Ранее власти Пермского края уже занимались проблемами с обеспечением региона горючим. В июле поставки удалось увеличить, а в начале августа «Нефтехимпром» поднял лимит до 80 литров, однако теперь ограничение вновь пришлось ужесточить.

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Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что на российском рынке сохраняется небольшой дефицит автомобильного бензина и наблюдаются отдельные перебои. При этом, по его словам, ситуация улучшается после запуска нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

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Марина Фещенко
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