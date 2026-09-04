Полный бак по 31 рублю: В Сети торгуют топливными картами фирм-пустышек

Топливные карты с бензином по 31 — 40 рублей за литр начали активно предлагать россиянам в соцсетях и мессенджерах. Платёжные средства оформляют на подставные компании, сообщает SHOT.

Продавцы уверяют, что карта уже пополнена и подходит для расчёта на разных АЗС. Пакет на тысячу литров предлагают приобрести за 31 — 40 тысяч рублей. Оформить такой продукт на физическое лицо невозможно. Член Ассоциации юристов России Игорь Гут предупредил, что корпоративные топливные карты нельзя продавать для личного использования или передавать посторонним. Фирме могут доначислить налог на прибыль, НДС и пени.

Сотруднику, который незаконно оформил или передал карту, грозит увольнение. Уголовная ответственность и наказание вплоть до десяти лет возможны при наличии состава преступления, крупного ущерба и соответствующей квалификации дела.

Кроме того, покупатель рискует потерять деньги: предприятие или оператор могут заблокировать платёжное средство после обнаружения подозрительных операций.