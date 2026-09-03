Бензин в Германии подорожал до исторического максимума

Бензин в Германии установил новый ценовой рекорд на фоне очередного обострения конфликта США и Ирана. Средняя стоимость литра Super E10 достигла €2,215, следует из данных Общегерманского автомобильного клуба ADAC.

Новый максимум зафиксировали в среду, 2 сентября. Предыдущий рекорд держался более четырёх лет: в марте 2022 года литр E10 в среднем стоил €2,203.

При этом речь идёт именно о номинальном ценовом рекорде. Если учитывать инфляцию и изменение покупательной способности денег, в прошлом немецким автомобилистам уже приходилось платить за топливо больше. В ADAC в качестве примера приводят 2012 год.

Одной из причин нового скачка стала эскалация конфликта между США и Ираном. Возобновление боевых действий привело к росту нефтяных котировок, который начал быстро отражаться на стоимости топлива для европейских потребителей.

Дополнительное давление создаёт засуха в Германии. Низкий уровень воды в Рейне ограничивает загрузку судов, перевозящих нефтепродукты, из-за чего компаниям приходится либо платить больше за речную логистику, либо частично переводить перевозки на сушу.

Цены росли и до нынешнего рекорда. В августе литр E10 в Германии в среднем обходился уже в €2,145 — это был максимальный месячный показатель за всю историю наблюдений ADAC.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё весной немецкие автомобилисты вышли на протест против высоких цен на топливо. Тогда литр E10 стоил около €2,07, а участники акции требовали от властей снизить нагрузку на водителей.