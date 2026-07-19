Психологический шок: Последствия войны Трампа с Ираном неожиданно добрались до немецких АЗС

В Германии зафиксирован резкий рост цен на автомобильное топливо на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Как сообщает Bild, поездка на заправку вновь вызывает у немцев настоящий психологический шок — стоимость полного бака теперь сравнима с расходами на неделю продуктов.

За неделю бензин подорожал на 6,7 цента за литр. По данным издания, литр Super стоит в среднем €2,32 (около 208 руб.), E10 — €2,27 (204 руб.), дизель — €2,3 (207 руб.). Заправка 50-литрового бака дизелем обходится в €115 (10,3 тыс. руб.), бензином Super — более €116 (10,4 тыс. руб.).

Основная причина скачка — рост цен на нефть Brent из-за опасений перебоев с поставками из Персидского залива и возможных ограничений в Ормузском проливе, через который проходит существенная часть мировой торговли нефтью. Конфликт США и Ирана, включая удары по коммерческим судам и ответные действия Тегерана против американских баз, продолжает обострять экономическую ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что после заявления Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских морских портов цены на нефть резко подскочили. Brent достигла $79,35 за баррель, WTI — $74,58. Рынок отреагировал на угрозу для поставок через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для мировой торговли нефтью и газом. Участники рынка восприняли это как усиление геополитических рисков в регионе. Рост цен составил более 4% сразу после объявления.